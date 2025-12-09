США призвали Зеленского к выборам и признали силу России: самые главные заявления Трампа в интервью Politico

Трамп заявил, что пришло время вернуть Украине выборный процесс Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент Украины Владимир Зеленский должен взять себя в руки и подумать над проведением выборов в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico. Он сделал серию и других резких заявлений, затронувших Украину, Европу, Латинскую Америку и торговую политику Вашингтона. Трамп подчеркнул, что Россия выигрывает спецоперацию, а Европа, несмотря на важность проблемы украинского конфликта, совершенно не способствует ее урегулированию. Главные заявления Трампа — в материале URA.RU.

Украине пора провести выборы

Трамп поставил под сомнение соответствие Украины демократическим стандартам Фото: Официальный сайт президента Украины

Трамп заявил, что пришло время вернуть Украине выборный процесс на высшем уровне. По его словам, украинские власти «слишком долго» откладывают проведение президентских выборов, ссылаясь на продолжающийся конфликт.

«У них не было выборов довольно долгое время. <...> Они используют конфликт, чтобы не проводить их», — сказал Трамп в интервью Politico. Он утверждает, что украинский народ имеет право выбрать главу государства и что сейчас самое время для такого голосования.

Продолжение после рекламы

Трамп также поставил под сомнение соответствие Украины тем демократическим стандартам, на которые Киев регулярно ссылается. При этом американский лидер не исключил, что действующий президент Владимир Зеленский мог бы сохранить власть и в случае проведения выборов.

Зеленский должен взять себя в руки

Отдельный блок интервью был посвящен роли Владимира Зеленского в продолжении конфликта. Трамп высказался предельно жестко, заявив, что украинскому лидеру «придется взять себя в руки» и перейти к принятию условий урегулирования. «Ну, ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете, а он проигрывает», — сказал Трамп.

Президент США также охарактеризовал Владимира Зеленского как «торгаша». Это не первый раз, когда глава Белого дома использует подобное выражение в отношении президента Украины.

Зеленский должен прочитать мирный план

Продолжая тему урегулирования, Трамп заявил, что киевскому руководству стоит более внимательно отнестись к переданным ему вариантам мирных инициатив. По его словам, Зеленский «по сути еще не читал» соответствующие предложения по урегулированию конфликта, однако именно с их изучения следовало бы начинать движение к миру.

Украина теряет позиции, преимущество — у России

Комментируя военную ситуацию, Трамп дал однозначную оценку: текущий баланс сил он не считает благоприятным для Киева. Американский президент отметил, что происходящее на фронте «точно нельзя назвать победой Украины», и заявил, что Украина потеряла значительные территории. В интервью он упомянул, что может «показать карту», на которой видно масштабы этих потерь.

Трамп добавил, что преимущество в конфликте, на его взгляд, находится и всегда находилось на стороне России. Он указал на разницу в масштабах государств, их ресурсах и военном потенциале, добавив, что «в какой-то момент победа начинает определяться размером». Вместе с тем он оговорился, что «отдает Украине должное».

Украина и НАТО

Трамп заявил, что понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, существовало задолго до нынешнего этапа конфликта и даже до нынешнего руководства России. «Всегда было, задолго до (президента РФ Владимира) Путина было понимание того, что Украина не вступит в НАТО», — сказал Трамп.

Трамп раскритиковал Европу за недостаточную вовлеченность в поиски выхода из украинского конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина как «самая неотложная проблема Европы»

Несмотря на скептическую оценку перспектив Киева, Трамп назвал украинский конфликт «самой неотложной проблемой» для Европы на данный момент. Отвечая на вопрос, можно ли считать Украину одной из ключевых европейских проблем, он подчеркнул: это не «одна из», а именно главная и наиболее срочная тема повестки.

Продолжение после рекламы

При этом Трамп резко раскритиковал европейские страны за недостаточную, по его мнению, практическую вовлеченность в поиски выхода из украинского конфликта. Он заявил, что европейские лидеры «много говорят и ничего не делают». Конфликт тем временем «продолжается и продолжается».

Европа разрушается

Продолжая тему европейской повестки, Трамп крайне жестко высказался о последствиях для Европы роста военных расходов стран НАТО и масштабного финансирования поставок оружия Украине. Он заявил, что Европу «разрушают» текущие тенденции — как усиление оборонных бюджетов, так и финансовое бремя поддержки Украины.

При этом Трамп напомнил, что именно его давление на союзников привело к резкому увеличению военных расходов: по его словам, ряд стран перешел от ориентиров в 2% ВВП к 5%. Американский президент предупредил, что если нынешние изменения продолжатся, «многие европейские страны больше не будут жизнеспособными».

Латинская Америка

Значительная часть интервью была посвящена и западному полушарию. Трамп заявил, что США могут рассмотреть расширение военно-морской операции по борьбе с наркотрафиком в Карибском море на территорию, связанную с Колумбией и Мексикой. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о готовности включить эти страны в зону активной операции, он ответил утвердительно, подчеркнув, что «определенно мог бы» пойти на такой шаг.

«Дни Мадуро сочтены»

Трамп вернулся и к теме Венесуэлы. В интервью он заявил, что дни президента Николаса Мадуро «сочтены». Эта формулировка отражает неизменность позиции Вашингтона в отношении действующего венесуэльского лидера, которого США на протяжении многих лет не признают легитимным и поддерживают его политических оппонентов.

Курс на очередное повышение пошлин

Трамп анонсировал намерение повысить импортные пошлины на часть товаров, подчеркнув, что это делается, в том числе, для поддержки американских высокотехнологичных отраслей и автопромышленности. Президент допустил, что по некоторым позициям тарифы могут быть снижены, но по отдельным категориям товаров, напротив, запланировано дальнейшее ужесточение. Он связал это с политикой «возвращения» производств в США и укрепления национальной промышленной базы.

Говоря об автомобильной промышленности, Трамп заявил, что США «потеряли 58% автомобильного бизнеса» и что некогда страна фактически обладала «мировой монополией» в этой сфере. Он обвинил предыдущие администрации в отсутствии «деловой хватки» и недостаточной защите интересов национальных компаний на глобальном рынке.

Продолжение после рекламы

Красота Крыма