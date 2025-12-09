На бывший завод GM в Петербурге стали набирать сотрудников
Компания «АГР» будет заниматься производством машин полного цикла
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Компания «АГР» (AGR Automotive Group), которая разместилась на месте завода General Motors, приостановившего работу 10 лет назад, начала набирать сотрудников. Объявление появились в соцсетях компании, а также на популярной рекрутинговой площадке.
«Мы ведем прием на работу сразу в нескольких регионах. <...> город Санкт-Петербург (Шушары)», — говорится в telegram-канале AGR Automotive Group. Так, оператору по производственной линии предлагают платить до 109 тысяч рублей, водителю погрузчика — до 102 тысяч рублей, а технику по обслуживанию технологического оборудования — до 170 тысяч рублей. Также компания ищет мастера участка, которому обещают платить до 144 тысяч рублей. Кроме того, сотрудников ищут в Калуге и Чехове.
В конце октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который приостановил свою работу 10 лет назад, начнет производство автомобилей по полному циклу уже в 2026 году. Тогда он добавил, что переговоры с инвесторами по производственным площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде находятся на завершающей стадии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.