На бывший завод GM в Петербурге стали набирать сотрудников

Компания «АГР» будет заниматься производством машин полного цикла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «АГР» (AGR Automotive Group), которая разместилась на месте завода General Motors, приостановившего работу 10 лет назад, начала набирать сотрудников. Объявление появились в соцсетях компании, а также на популярной рекрутинговой площадке.

«Мы ведем прием на работу сразу в нескольких регионах. <...> город Санкт-Петербург (Шушары)», — говорится в telegram-канале AGR Automotive Group. Так, оператору по производственной линии предлагают платить до 109 тысяч рублей, водителю погрузчика — до 102 тысяч рублей, а технику по обслуживанию технологического оборудования — до 170 тысяч рублей. Также компания ищет мастера участка, которому обещают платить до 144 тысяч рублей. Кроме того, сотрудников ищут в Калуге и Чехове.