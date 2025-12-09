Курганская область усиливает контроль за миграцией: десятки нарушений и выдворения иностранцев

Курганские полицейские усилили рейды по мигрантам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские Курганской области за последние две недели выявили более ста нарушений миграционного законодательства и возбудили несколько уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранцев. Проверки прошли на 147 объектах в разных районах региона. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД России по Курганской области.

В ведомстве пояснили, что усиленные рейды связаны с необходимостью системного контроля за работодателями и иностранными гражданами. «Суд принял решения о принудительном выдворении 13 граждан, которые незаконно находились на территории Курганской области. Им назначен последующий запрет на въезд в РФ сроком на пять лет. Еще для 33 иностранцев въезд в страну уже ограничен из-за допущенных нарушений миграционного режима», — говорится в сообщении.

Нарушения фиксируют как со стороны мигрантов, так и со стороны компаний, использующих их труд. По данным полиции, 20 административных протоколов были составлены в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не соблюдали установленный порядок привлечения к работе иностранных граждан. Материалы по этим фактам направлены в суды Курганской области для рассмотрения. Работодателям грозят штрафы от 250 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, зафиксировано четыре случая с признаками преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. По всем этим эпизодам следственные подразделения возбудили уголовные дела. Фигурантам грозит уголовная ответственность. Отдельное целевое оперативно-профилактическое мероприятие организовали в Катайском округе. Сотрудники ОМВД России «Катайский» выявили там 10 административных правонарушений в миграционной сфере. Половину нарушений, как уточняет полиция, допустила организация-работодатель. По итогам проверки двух иностранцев выдворили за пределы страны.

В УМВД отметили, что подобные мероприятия носят постоянный характер и будут продолжены на территории всего региона. Правоохранительные органы заявили, что намерены и дальше контролировать деятельность работодателей и соблюдение иностранцами установленных правил пребывания в стране.