Курганская область усиливает контроль за миграцией: десятки нарушений и выдворения иностранцев
Курганские полицейские усилили рейды по мигрантам
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Полицейские Курганской области за последние две недели выявили более ста нарушений миграционного законодательства и возбудили несколько уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранцев. Проверки прошли на 147 объектах в разных районах региона. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД России по Курганской области.
В ведомстве пояснили, что усиленные рейды связаны с необходимостью системного контроля за работодателями и иностранными гражданами. «Суд принял решения о принудительном выдворении 13 граждан, которые незаконно находились на территории Курганской области. Им назначен последующий запрет на въезд в РФ сроком на пять лет. Еще для 33 иностранцев въезд в страну уже ограничен из-за допущенных нарушений миграционного режима», — говорится в сообщении.
Нарушения фиксируют как со стороны мигрантов, так и со стороны компаний, использующих их труд. По данным полиции, 20 административных протоколов были составлены в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не соблюдали установленный порядок привлечения к работе иностранных граждан. Материалы по этим фактам направлены в суды Курганской области для рассмотрения. Работодателям грозят штрафы от 250 до 800 тысяч рублей.
Кроме того, зафиксировано четыре случая с признаками преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. По всем этим эпизодам следственные подразделения возбудили уголовные дела. Фигурантам грозит уголовная ответственность. Отдельное целевое оперативно-профилактическое мероприятие организовали в Катайском округе. Сотрудники ОМВД России «Катайский» выявили там 10 административных правонарушений в миграционной сфере. Половину нарушений, как уточняет полиция, допустила организация-работодатель. По итогам проверки двух иностранцев выдворили за пределы страны.
В УМВД отметили, что подобные мероприятия носят постоянный характер и будут продолжены на территории всего региона. Правоохранительные органы заявили, что намерены и дальше контролировать деятельность работодателей и соблюдение иностранцами установленных правил пребывания в стране.
Ранее URA.RU писало, что в власти Курганской области расширили список мест, где мигрантам запретят работать в 2026 году. В него вошли розничная торговля одеждой, ресторанный бизнес, доставка продуктов, деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров. Решение принято для защиты регионального рынка труда и приоритетного трудоустройства местных жителей.
Материал из сюжета:Проблемы мигрантов в Курганской области
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Алена09 декабря 2025 17:40Отличная новость! Система контроля за мигрантами и работодателями - это необходимость. Это не только безопасность, но и защита прав тех же мигрантов.
- Курганец09 декабря 2025 17:38Классно, что полиция не сидит сложа руки! Мигранты тоже должны соблюдать законы, а работодатели не пользоваться их положением.
- Максим09 декабря 2025 17:37Я поддерживаю такие меры! Работодатели должны следить за тем, чтобы все было по закону. Если кто-то нарушает правила, то, конечно, нужно принимать меры. Это поможет создать честные условия для всех
- Виталий09 декабря 2025 17:37Хорошо, что полиция активно работает в этом направлении! Наконец-то порядок наводят. Надеюсь, что такие рейды будут регулярными, чтобы защитить наших граждан