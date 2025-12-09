Летчик-испытатель объяснил, почему решил отвесить низкий поклон Путину на церемонии
Церемония награждения «Золотая Звезда» прошла 9 декабря в Кремле
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Командир летного отряда, летчик-испытатель филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев» Леонид Чикунов на церемонии в Кремле объяснил, почему решил отвесить низкий поклон президенту России Владимиру Путину. Видео с церемонии — в эксклюзивном материале URA.RU.
«Я считаю нужно помнить дикие 90-е, что Владимир Владимирович вытянул страну из болота и спас. Еще бы немножко, она развалилась бы на отдельные регионы. Он вытянул Россию, снова Россия стала великой, цветущей, уважаемой во всем мире» — сказал Чикунов корреспонденту URA.RU.
Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошла церемония награждения Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и обладателей трёх и более орденов Мужества. Государственные награды вручил президент России.
