Летчик-испытатель объяснил, почему решил отвесить низкий поклон Путину на церемонии

Командир летного отряда, летчик-испытатель филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев» Леонид Чикунов на церемонии в Кремле объяснил, почему решил отвесить низкий поклон президенту России Владимиру Путину . Видео с церемонии — в эксклюзивном материале URA.RU.

«Я считаю нужно помнить дикие 90-е, что Владимир Владимирович вытянул страну из болота и спас. Еще бы немножко, она развалилась бы на отдельные регионы. Он вытянул Россию, снова Россия стала великой, цветущей, уважаемой во всем мире» — сказал Чикунов корреспонденту URA.RU.