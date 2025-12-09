Холдинг пермского олигарха из списка Forbes выплатил миллионы владельцам облигаций

Держатели ценных бумаг получили выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский «Эр-Телеком Холдинг», который контролируется бизнесменом из списка Forbes Андреем Кузяевым, выплатил проценты по облигациям. Сумма выплат за купонный период в один месяц составила более 176 млн рублей.

«Категория выплат по ценным бумагам „Эр-Телеком Холдинг“, Пермский край — купонный доход по облигациям. Период — 05.11.2025 по 05.12.2025. Форма выплаты доходов — денежные средства в безналичном порядке в валюте РФ. Сумма выплат составляет 176,3 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены на 100%», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Эр-Телеком Холдинг» контролируется пермским предпринимателем Андреем Кузяевым. Он включен в список богатейших бизнесменов РФ. В 2024 году Forbes оценил его состояние в 1 млрд долларов США. Кузяев также контролирует пермский бизнес-парк «Морион» и элитный санаторий «Демидково» в Добрянке.

Продолжение после рекламы