Baza: пропавшую модель нашли полуживой в Москве

Реанимация Фото: Илья Московец

Пропавшая модель из Краснодара Анжелика Тартанова нашлась в больнице Москвы с тяжелыми травмами. Об этом сообщают СМИ.

«Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей.» — говорится в сообщении telegram-канала Baza.

33-летняя Тартанова вызвала службу скорой помощи 23 ноября, сообщив об избиении. Ее доставили в отделение и диагностировали множественные ушибы, закрыто черепно-мозговую травму и отек головного мозга.

