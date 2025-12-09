Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Baza: пропавшую модель нашли полуживой в Москве

Пропавшую модель Тартанову нашли в тяжелом состоянии
09 декабря 2025 в 18:01
Фото: Илья Московец

Пропавшая модель из Краснодара Анжелика Тартанова нашлась в больнице Москвы с тяжелыми травмами. Об этом сообщают СМИ.

«Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей.» — говорится в сообщении telegram-канала Baza.

 33-летняя Тартанова вызвала службу скорой помощи 23 ноября, сообщив об избиении. Ее доставили в отделение и диагностировали множественные ушибы, закрыто черепно-мозговую травму и отек головного мозга. 

Известно, что 21 ноября Анжелика рассталась со своим возлюбленным 40-летнем Дмитрием. По словам самой Тартановой, он был щедр к ней, однако ревновал ее и запрещал общаться со знакомыми. Девушка пропала после того, как съехала от него.

