В Екатеринбурге наказали окровавленного мужчину, ворвавшегося в общежитие вуза. Фото

09 декабря 2025 в 17:34
Силовики оставили дебошира в полиции до вытрезвления

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В отношении 30-летнего окровавленного дебошира, ворвавшегося в общежитие екатеринбургского вуза и перепугавшего там студентов, составили административный протокол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.

В отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он был задержан в административном порядке до вытрезвления. В ходе инцидента в общежитии никто не пострадал. По имеющейся информации повреждения задержанный получил по собственной неосторожности», — отметили в силовом ведомстве.

ЧП произошло 8 декабря на улице Ильича. Мужчина забежал в здание в поисках некой студентки Саши. По предварительным данным, он бегал по комнатам и пугал жильцов. Его задержали прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии. Хулиган успел разбить входную дверь.

Инцидент произошел 8 декабря

Фото: предоставлено читателем URA.RU

