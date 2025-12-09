Миллионеры из ХМАО массово распродают жилье для вахтовиков

Буровая фирма-банкрот из ХМАО массово продает вагончики для вахтовиков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Банкротная буровая компания «Сиббурсервис» (СБС) из ХМАО выставила на торги десятки вагончиков для вахтового персонала: от вагон-домов и столовых до бань и гаражей. Они продают мобильное жилье по цене от 170 тысяч до миллиона рублей, сообщил URA.RU организатор торгов.

«На торги выставлены мобильные здания и сооружения, используемые для размещения вахтового персонала: вагон-дома, вагон-столовые, вагон-сауны и хозяйственные постройки. Стоимость лотов варьируется от 170 тысяч до миллиона рублей. Имущество продают в рамках процедуры банкротства компании СБС», — сообщил источник агентства.

Самая дорогая постройка — гараж на санях. Он выставлен по цене 990 тыс. рублей. Стоимость мобильные жилые здания начинается от 486 тыс. рублей. Вагон-столовые продают по цене от 290 до 576 тыс., вагон-сауны — в диапазоне 260–585 тыс. рублей. Имущество продают в рамках процедуры банкротства компании.

Компания «Сиббурсервис» принадлежит предпринимателям из ХМАО, чьи доли в бизнесе ранее оценивались в миллионы рублей. Крупнейший совладелец — бизнесмен Игорь Носов из Мегиона, которому принадлежит 80% ООО «СБС». Остальные доли распределены между Андреем Бекеровым и Александром Носовым — по 10% каждому. У бизнесменов также есть другие фирмы.

Выручка компании составляла более 40 млн рублей, а оценочная стоимость активов превышала 18 млн. Сейчас операции по счетам «Сиббурсервиса» приостановлены по решению ФНС.