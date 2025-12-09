Миллионеры из ХМАО массово распродают жилье для вахтовиков
Буровая фирма-банкрот из ХМАО массово продает вагончики для вахтовиков
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Банкротная буровая компания «Сиббурсервис» (СБС) из ХМАО выставила на торги десятки вагончиков для вахтового персонала: от вагон-домов и столовых до бань и гаражей. Они продают мобильное жилье по цене от 170 тысяч до миллиона рублей, сообщил URA.RU организатор торгов.
«На торги выставлены мобильные здания и сооружения, используемые для размещения вахтового персонала: вагон-дома, вагон-столовые, вагон-сауны и хозяйственные постройки. Стоимость лотов варьируется от 170 тысяч до миллиона рублей. Имущество продают в рамках процедуры банкротства компании СБС», — сообщил источник агентства.
Самая дорогая постройка — гараж на санях. Он выставлен по цене 990 тыс. рублей. Стоимость мобильные жилые здания начинается от 486 тыс. рублей. Вагон-столовые продают по цене от 290 до 576 тыс., вагон-сауны — в диапазоне 260–585 тыс. рублей. Имущество продают в рамках процедуры банкротства компании.
Компания «Сиббурсервис» принадлежит предпринимателям из ХМАО, чьи доли в бизнесе ранее оценивались в миллионы рублей. Крупнейший совладелец — бизнесмен Игорь Носов из Мегиона, которому принадлежит 80% ООО «СБС». Остальные доли распределены между Андреем Бекеровым и Александром Носовым — по 10% каждому. У бизнесменов также есть другие фирмы.
Выручка компании составляла более 40 млн рублей, а оценочная стоимость активов превышала 18 млн. Сейчас операции по счетам «Сиббурсервиса» приостановлены по решению ФНС.
Ранее URA.RU писало, что следственный комитет ХМАО проверяет нефтесервисную компанию «СибирьБурСервис». Ее работники которой жаловались на задержку зарплаты.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!