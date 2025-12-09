«Проблем выше крыши»: Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной
По словам Лукашенко, сейчас остается много вопросов, которые предстоит решать в «мобилизационном порядке»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Ситуация на белорусско-украинской границе остается сложной, несмотря на относительную стабилизацию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили местные журналисты.
«Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши», — Цитирует «БелТА» Лукашенко. По оценке белорусского лидера, на участке границы с Украиной по-прежнему хватает нерешенных задач. Минску, по его словам, приходится в экстренном порядке обустраивать пограничную линию, которую он назвал фактически «брошенной» со стороны Киева, строить новые заставы и усиливать вооружение пограничников.
Ранее Лукашенко заявлял, что не стремится быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, хотя Минск, по его словам, по-прежнему готов предоставить площадку для таких контактов. Украинский президент Владимир Зеленский критиковал белорусского лидера и отказывался от его инициатив по мирному диалогу, несмотря на заявления Минска об открытости к переговорам. Однако в России неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам. Хотя президент США Дональд Трамп и вовсе считает, что глава киевского режима до сих опор не ознакомился с мирным планом.
