«Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши», — Цитирует «БелТА» Лукашенко. По оценке белорусского лидера, на участке границы с Украиной по-прежнему хватает нерешенных задач. Минску, по его словам, приходится в экстренном порядке обустраивать пограничную линию, которую он назвал фактически «брошенной» со стороны Киева, строить новые заставы и усиливать вооружение пограничников.

Ранее Лукашенко заявлял, что не стремится быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, хотя Минск, по его словам, по-прежнему готов предоставить площадку для таких контактов. Украинский президент Владимир Зеленский критиковал белорусского лидера и отказывался от его инициатив по мирному диалогу, несмотря на заявления Минска об открытости к переговорам. Однако в России неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам. Хотя президент США Дональд Трамп и вовсе считает, что глава киевского режима до сих опор не ознакомился с мирным планом.