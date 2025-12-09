Вода подорожает больше всего: как будут поднимать тарифы на коммуналку в Тюмени

Ощутимее всего вырастут тарифы на воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026 году тюменцев дважды ждет повышение тарифов на ЖКХ: 1 января и 1 октября. Больше всего вырастет плата за воду — осенью тариф скакнет сразу на 32,4%, а всего за год — на 34,1%. Остальные цифры по повышениям — в материале URA.RU.

Тариф на тепло от компании УСТЭК с 1 января поднимется на 1,7%. С 1 октября — на 25,19%.

В счетах от «Тюмень Водоканал» тарифы на питьевую воду вырастут сначала на 1,7%, а затем на 32,4%. Водоотведение подорожает также двумя периодами: на 1,7% с начала года и на 28,3% с октября.

«Газпром межрегионгаз Север» увеличит ставки на газ для населения. Сначала на 1,7%, затем — на 10,01%.

Тарифы на электроэнергию от «Газпром энергосбыт Тюмень»: одноставочный для квартир с электрическими плитами увеличится на 1,7% и 11,3%, с газовыми — на 1,7% и 11,2% соответственно. Если используется дифференциация по времени суток, то рост для жилья с электроплитами составит 1,5% и 23,4% (день), и 1,7% и 11,1% (ночь). Для тех, кто готовит на газовых — на 1,6% и 23,3% (день) и на 1,6% и 11,3% (ночь).

Электричество от энергосбытовой компания «Восток» для квартир с электроплитами по одноставочному тарифу обойдется на 1,7% больше с января и на 11,3% — с октября. С газовыми рост составит 1,7% и 11,2%.

Если расчет идет по зонам суток, то увеличение произойдет на 1,5% и 23,4% (день) и 1,7% и 11,1% (ночь). При газовой плите — 1,6% и 23,3% (день) и 1,6% и 11,3% (ночь).

Вырастет и плата за вывоз мусора. Тариф от ТЭО за обращение с ТКО увеличится на 1,7% с января, и на 17,2% с октября.