На популярном маркетплейсе перестанут продавать конфеты-рюмки детям
Ограничение связано с популярностью среди детей конфет-рюмок
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
На маркетплейсе Ozon перестанут продавать конфеты, содержащие алкоголь, детям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Ozon ограничит доступ к продаже алкогольных конфет для несовершеннолетних», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании. Это связано с тем, что употребления даже пары таких конфет у детей наступало алкогольное опьянение.
Ранее telegram-канал Baza сообщал, что российские школьники массово заказывают через маркетплейсы конфеты в форме рюмок и бутылочек с крепким алкоголем, которые стали популярным трендом в соцсетях к Новому году. После нескольких таких конфет дети жаловались на тошноту и головокружение, связанное с алкогольным опьянением. В продажу поступали в том числе белорусские и французские сладости, где объем алкоголя в одной конфете достигал примерно половины рюмки.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.