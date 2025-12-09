На популярном маркетплейсе перестанут продавать конфеты-рюмки детям

«Ozon ограничит доступ к продаже алкогольных конфет для несовершеннолетних», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании. Это связано с тем, что употребления даже пары таких конфет у детей наступало алкогольное опьянение.

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что российские школьники массово заказывают через маркетплейсы конфеты в форме рюмок и бутылочек с крепким алкоголем, которые стали популярным трендом в соцсетях к Новому году. После нескольких таких конфет дети жаловались на тошноту и головокружение, связанное с алкогольным опьянением. В продажу поступали в том числе белорусские и французские сладости, где объем алкоголя в одной конфете достигал примерно половины рюмки.