В ямальскую ветклинику привели полуторагодовалого оленя. Фото

09 декабря 2025 в 18:08
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ветеринарную клинику в Салехарде (ЯНАО) привели оленя возрастом в 1,5 года. О необычном посетителе медучреждения сообщили в telegram-канале ЯМАЛ. Официально.

«У оленя на роге вырос шип, который натирал кожу. Чтобы не потерять рог, шип удалили, а рану обработали», — сказано в сообщении. 

Кроме того, животное вакцинировали от сибирской язвы, прикрепили бирку и завели цифровой паспорт. В последний раз оленя по кличке «Мальчик» приводили к ветеринарам более пяти лет назад.

Домашнего оленя привели в салехардскую ветклинику

Фото: telegram-канал ЯМАЛ. Официально

