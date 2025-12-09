Оленя привели на прием в салехардскую ветеринарную клинику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ветеринарную клинику в Салехарде (ЯНАО) привели оленя возрастом в 1,5 года. О необычном посетителе медучреждения сообщили в telegram-канале ЯМАЛ. Официально.

«У оленя на роге вырос шип, который натирал кожу. Чтобы не потерять рог, шип удалили, а рану обработали», — сказано в сообщении.

Кроме того, животное вакцинировали от сибирской язвы, прикрепили бирку и завели цифровой паспорт. В последний раз оленя по кличке «Мальчик» приводили к ветеринарам более пяти лет назад.

