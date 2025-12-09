Пермские елки защитят от незаконной от вырубки необычным способом

Всего планируют обработать более 800 деревьев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми в преддверии Нового года проводят обработку хвойных деревьев специальным одорирующим составом. Мера направлена на предотвращение незаконной вырубки деревьев в праздничный период.

«Используемый препарат представляет собой смесь органических кислот, которая при внесении дерева в теплое помещение вызывает сильный резкий запах. В результате такое дерево становится непригодным для использования в качестве новогодней елки», — сообщает администрация Перми на официальном сайте.