Пермские елки защитят от незаконной от вырубки необычным способом
Всего планируют обработать более 800 деревьев
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Перми в преддверии Нового года проводят обработку хвойных деревьев специальным одорирующим составом. Мера направлена на предотвращение незаконной вырубки деревьев в праздничный период.
«Используемый препарат представляет собой смесь органических кислот, которая при внесении дерева в теплое помещение вызывает сильный резкий запах. В результате такое дерево становится непригодным для использования в качестве новогодней елки», — сообщает администрация Перми на официальном сайте.
Для обработки применяются сертифицированные средства, безопасность которых для деревьев, людей и животных подтверждена соответствующими заключениями. В общей сложности планируется обработать 821 хвойное дерево. Работы по обработке будут продолжаться до 15 декабря.
