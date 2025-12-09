«Шерлок Холмс и доктор Ватсон»: сможете набрать 10/10 по сериалу с Виталием Соломиным

12 декабря исполняется 84 года со дня рождения актера Виталия Соломина. Он с детства мечтал стать актером и пошел по стопам своего брата, Юрия Соломина, поступив в училище им. Щепкина. Виталий всю жизнь проработал в театре и снялся в 92 фильмах. В основном актер играл лирических героев. Одна из самых ярких ролей, сделавшая его популярным, — доктор Ватсон из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».