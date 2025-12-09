«Шерлок Холмс и доктор Ватсон»: сможете набрать 10/10 по сериалу с Виталием Соломиным
Виталий Соломин сыграл доктора Ватсона
Фото: Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1979-1986)/СССР/Ленфильм/Режиссер Игорь Масленников
12 декабря исполняется 84 года со дня рождения актера Виталия Соломина. Он с детства мечтал стать актером и пошел по стопам своего брата, Юрия Соломина, поступив в училище им. Щепкина. Виталий всю жизнь проработал в театре и снялся в 92 фильмах. В основном актер играл лирических героев. Одна из самых ярких ролей, сделавшая его популярным, — доктор Ватсон из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Попал в этот фильм Соломин благодаря фотографии, которую увидел режиссер Игорь Масленников. На ней актер был с наклеенными пышными английскими усами. Режиссер поразился сходству Соломина с автором произведений о Шерлоке Холмсе писателем Конан Дойлем. Предлагаем вспомнить сюжет сериала. Для этого ответьте на 10 вопросов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Андрей Геннадьевич09 декабря 2025 18:26И на нтв Россия 1 поменяйте подбавьте черодеи что советские сказок новогодних нету !!! И не показывайте военные действия всо целый день это убрать и вообще убрать новости всо до 12 января 2026 год война нафиг не нужно чтобы не показывали вообще надоели 😡!!!
- Андрей Геннадьевич09 декабря 2025 18:23Программа нормальная но Шарлык Холмс тут совсем не уместно вы убирайте этот фильм советские мультики сделайте