Градпотенциал территории — почти 400 тысяч квадратов жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«ДОМ.РФ» продает землю под новый микрорайон в Челябинске в поселке Пригородный. Градостроительный потенциал территории — почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Стартовая цена лота — 32,45 миллиона рублей. Аукцион пройдет 19 декабря, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«„ДОМ.РФ“ 19 декабря проведёт аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в отношении участка 97,33 гектаров на территории Челябинска. Крайний срок подачи заявки на участие в торгах — 15 декабря», — сообщается на сайте мэрии.

Участок находится в недавно присоединенном в Челябинску поселке Пригородный. Вокруг — лес, многоэтажные жилые дома, детский сад и магазин. Также в 7,7 километрах расположено озеро Большой Кременкуль. Остановка общественного транспорта — в 500 метрах. Участок находится в километре от Новоградского тракта, в 13 километрах от центра города.

Согласно договору о комплексном развитии территории (КРТ), кроме строительства жилого комплекса будут благоустроены детские и спортивные площадки, возведены школы, детские сады. Новый микрорайон победитель торгов должен будет возвести за 15 лет.