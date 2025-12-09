Логотип РИА URA.RU
«Наша ласточка»: Летчик-испытатель похвалил отечественный Superjet

Летчик Чикунов: европейские Superjet не управляются так легко и безопасно
09 декабря 2025 в 17:59
Европейские Superjet не управляются так безопасно и легко, как российские, сказал Чикунов

Европейские Superjet не управляются так безопасно и легко, как российские, сказал Чикунов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летчик-испытатель Леонид Чикунов похвалил российские Superjet и сравнил их с иностранными моделями. Видео с церемонии — в эксклюзивном материале URA.RU.

«Я испытывал Superjet из европейского агентства. По их оценкам, ни один айрбас не управляется так легко и безопасно, как наша ласточка. Это их оценка, французов», — сказал Чикунов. Он подчеркнул, что сейчас в России ведут сертификацию новых отечественных Superjet. К концу следующего года планируется, что они начнут поставляться авиакомпаниям. Об этом корреспонденту URA.RU летчик-испытатель Чикунов рассказ после церемонии награждения «Золотая Звезда» в Кремле. 


Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошла церемония награждения Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и обладателей трёх и более орденов Мужества. Государственные награды вручил президент России.

