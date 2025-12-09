«Наша ласточка»: Летчик-испытатель похвалил отечественный Superjet

«Я испытывал Superjet из европейского агентства. По их оценкам, ни один айрбас не управляется так легко и безопасно, как наша ласточка. Это их оценка, французов», — сказал Чикунов. Он подчеркнул, что сейчас в России ведут сертификацию новых отечественных Superjet. К концу следующего года планируется, что они начнут поставляться авиакомпаниям. Об этом корреспонденту URA.RU летчик-испытатель Чикунов рассказ после церемонии награждения «Золотая Звезда» в Кремле.