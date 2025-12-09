В школе провели проверку: за льготное питание с родителей деньги не взимают Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В школе Курганской области родителям предложили доплачивать за питание учеников, в том числе льготников. Об обращении руководства школы из Каргапольского округа родители рассказали в курганском паблике, где попросили разъяснений от властей. В департаменте образования региона URA.RU пояснили, что указанное в посте обращение годичной давности. В школе провели проверку: сейчас родители на питание школьников не жалуются, доплат с них не берут.

«Мы родители Тагильской средней школы Каргапольского района, хотели бы обратиться к властям за разъяснением по поводу питания льготных категорий обучающихся. По постановлению правительства Курганской области, к льготным категориям относятся: дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети участников и погибших участников СВО, дети из малоимущих семей, которые питаются бесплатно. В нашем понимании бесплатно это значит без доплат. Однако нам были отправлены такие письма от классных руководителей, где сказано, что, если мы не будем доплачивать, детей не будут кормить, так как денег не хватает. Это все длится с января 2025 года», — указано в анонимном сообщении, опубликованном в группе «Инцидент — Курган».

На фото — обращение к родителям учеников 5-11 классов Тагильской школы. Указано, что субсидия составляет 60 рублей на ребенка в день. Столько же — родительская плата за обеды без льгот. Приведен расчет меню на 10 дней. Есть подпись директора, дата не указана.

Директор школы Ботагаз Казбекова сообщила, что после появления поста в школе проводят проверки: нарушений не выявили, дети обеспечены питанием. По ее словам, в соцсетях указана неверная информация.

Обращение к родителям учеников 5-11 классов о необходимости доплаты за питание было озвучено на собрании в январе Фото: «Инцидент | Курган», соцсеть «ВКонтакте»

В департаменте образования Курганской области URA.RU подтвердили, что по факту жалобы проведена проверка. «Год назад на родительском собрании директором школы было предложено увеличить стоимость обедов в связи с высокими ценами на продукты. Информация зафиксирована в протоколе родительского собрания. Вместе с тем, данное решение не было согласовано с учредителем — муниципальным отделом образования», — пояснили в ведомстве. В течение года жалоб по организации питания в школе не поступало. Все средства, собранные с родителей, были потрачены исключительно на улучшение качества питания льготных категорий школьников.

«С директора взята объяснительная, вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Бесплатное питание льготным категориям предоставляется в полном объеме. Деньги с родителей не взимаются», — сообщили в департаменте образования.

Мнение родителей и эксперта от образования

В комментариях к посту родители разделились во мнении: одни считают, что для комплексного питания детей доплата необходима. Например, в школах Кургана стоимость обеда составляет 112 рублей. Есть комментарии и против доплат.