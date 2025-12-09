Логотип РИА URA.RU
Общество

В Свердловской области ребенок чуть не умер из-за наконечника ручки. Фото

В Североуральске 11-летний школьник вдохнул наконечник шариковой ручки
09 декабря 2025 в 18:15
Медики спасли малыша (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Североуральске (Свердловская область) 11-летник школьник вдохнул металлический наконечник от шариковой ручки. Врачи смогли спасти его и вытащили инородный предмет, сказали в региональном минздраве.

"Когда ребенок вернулся домой из школы, родители обратили внимание на резкий сильный кашель, который внезапно появился. Семья обратилась за помощью в местную больницу. Врач-отоларинголог осмотрел мальчика и заподозрил инородное тело в дыхательных путях", — отметили медики.

Школьника экстренно доставили в медцентр в Краснотурьинск для уточнения диагноза и лечения. После томографии врачи выяснили, что наконечник от ручки застрял в долевом бронзе правого легкого.

"К счастью, в больницу был поставлен гибкий эндоскоп малого диаметра, который может проникать в самые труднодоступные участки органов как взрослых, так и детей. С его помощью буквально за пять минут опасный предмет удалось извлечь", — заключили в минздраве. После этого пациент несколько дней был под наблюдением врачей хирургического отделение, а затем вернулся домой.

Наконечник, который вдохнул ребенок

Фото: предоставлено свердловским минздравом

