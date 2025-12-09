В Свердловской области ребенок чуть не умер из-за наконечника ручки. Фото
Медики спасли малыша (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Североуральске (Свердловская область) 11-летник школьник вдохнул металлический наконечник от шариковой ручки. Врачи смогли спасти его и вытащили инородный предмет, сказали в региональном минздраве.
"Когда ребенок вернулся домой из школы, родители обратили внимание на резкий сильный кашель, который внезапно появился. Семья обратилась за помощью в местную больницу. Врач-отоларинголог осмотрел мальчика и заподозрил инородное тело в дыхательных путях", — отметили медики.
Школьника экстренно доставили в медцентр в Краснотурьинск для уточнения диагноза и лечения. После томографии врачи выяснили, что наконечник от ручки застрял в долевом бронзе правого легкого.
"К счастью, в больницу был поставлен гибкий эндоскоп малого диаметра, который может проникать в самые труднодоступные участки органов как взрослых, так и детей. С его помощью буквально за пять минут опасный предмет удалось извлечь", — заключили в минздраве. После этого пациент несколько дней был под наблюдением врачей хирургического отделение, а затем вернулся домой.
Наконечник, который вдохнул ребенок
Фото: предоставлено свердловским минздравом
