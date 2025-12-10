Челябинская ЕР запускает программу омоложения перед выборами в Госдуму

Владислав Уланов получил самое ответственное поручение с момента избрания лидером МГЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Омолодить региональную организацию «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму поставил однопартийцам губернатор, лидер челябинской региональной организации ЕР Алексей Текслер. Установка прозвучала на региональной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня в Челябинской области 43 тысячи членов партии и почти 35 тысяч сторонников. При этом 8% из их числа — молодежь в возрасте до 35 лет. Это не отражает потенциал региональной организации ЕР. Анализ возрастной структуры нашего актива показывает серьезный дисбаланс», — заявил Текслер.

Задача исправить ситуацию возлагается на секретарей местных отделений партии, совет сторонников партии и лидера МГЕР Владислава Уланова. Вторым поручением стало усиление работы по формированию территориальных избирательных штабов в преддверии выборов в Госдуму.

«Уже сейчас идет подготовка к Единому дню голосования в 2026 году. Критически важно тщательно сформировать территориальные штабы. С тем, чтобы на выборах в Госдуму не повторилась ситуация этого года, когда приходилось принимать меры к восстановлению партийной дисциплины. Мы не имеем права позволить этому повториться», — заключил Текслер.