Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Снос дома Топоркова в Екатеринбурге поставили на паузу: причина

В Екатеринбурге приостановили снос дома Топоркова
09 декабря 2025 в 18:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дом Топоркова был построен в 1888 году

Дом Топоркова был построен в 1888 году

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге поставили на паузу снос исторического дома Топоркова 1888 года. Документация, которая позволяет снести особняк, отозвана из Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, сообщили защитники особняка в соцсетях.

Причина такого решения не указывается. «Но как факт — на сегодня нет документации, которая позволяла бы вести демонтаж. Он находится в охранных зонах соседних ОКН и зоне археологического слоя», — заявили волонтеры.

Как писало URA.RU, дом псаломщика Топоркова был отреставрирован в рамках проекта «Том Сойер Фест» в 2019 году. Однако через пять лет его попытались снести. Строение на тот момент принадлежала бизнесмену Максиму Пузанкову, который сейчас скрывается от силовиков за пределами РФ. Волонтеры придали истории огласку и смогли отстоять дом.

Продолжение после рекламы

После вмешательства властей особняк сначала внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия, но потом исключили оттуда. Причиной стало заключение экспертизы, которая признала, что здание не имеет исторической или мемориальной ценности. О новой попытке сноса дома стало известно в конце ноября. На его месте планируют возвести офисник.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал