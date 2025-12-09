Снос дома Топоркова в Екатеринбурге поставили на паузу: причина
Дом Топоркова был построен в 1888 году
В Екатеринбурге поставили на паузу снос исторического дома Топоркова 1888 года. Документация, которая позволяет снести особняк, отозвана из Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, сообщили защитники особняка в соцсетях.
Причина такого решения не указывается. «Но как факт — на сегодня нет документации, которая позволяла бы вести демонтаж. Он находится в охранных зонах соседних ОКН и зоне археологического слоя», — заявили волонтеры.
Как писало URA.RU, дом псаломщика Топоркова был отреставрирован в рамках проекта «Том Сойер Фест» в 2019 году. Однако через пять лет его попытались снести. Строение на тот момент принадлежала бизнесмену Максиму Пузанкову, который сейчас скрывается от силовиков за пределами РФ. Волонтеры придали истории огласку и смогли отстоять дом.
После вмешательства властей особняк сначала внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия, но потом исключили оттуда. Причиной стало заключение экспертизы, которая признала, что здание не имеет исторической или мемориальной ценности. О новой попытке сноса дома стало известно в конце ноября. На его месте планируют возвести офисник.
