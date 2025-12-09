В Екатеринбург заходит новый сервис для поиска подработки
Самым популярным предложением подработки в Екатеринбурге стали специалисты служб поддержки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Технологичная платформа «Авито» объявила о запуске в Екатеринбурге своего сервиса временной занятости «Авито Подработка». Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, сейчас платформа работает уже в 150 городах России. С сервисом сотрудничают такие бренды, как «Ашан», «Лента», DNS, «Магнит» и другие.
«По данным нашего исследования, 78% опрошенных жителей Екатеринбурга имели опыт подработки, и треть из них продолжают подрабатывать и сейчас. Екатеринбург — административный центр Свердловской области и крупнейший логистический узел Урала, здесь гибкие форматы занятости развиваются активно: частичная занятость позволяет компаниям быстро усиливать команды, а исполнителям — гибко планировать свое время, выходить на удобные смены и получать дополнительный доход», — рассказал операционный директор «Авито Подработки» Алексей Мусаткин.
Как пояснили в компании, запуск в Екатеринбурге сервиса временной занятости связан с растущим интересом к этой сфере. Так, местные компании в сравнении с прошлым годом стали предлагать подработку на 25% чаще. Самым популярным предложением стали специалисты служб поддержки. В свою очередь со стороны исполнителей интерес к подобным предложениям возрос почти в 1,6 раза. Средняя зарплата составляет 30 464 рублей в месяц.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!