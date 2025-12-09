Два района Перми не могут найти начальников, ответственных за благоустройство
В двух районах Перми некому контролировать уборку снега
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В администрациях Мотовилихинского и Индустриального районов Перми накануне зимнего сезона открыты вакансии начальников отдела благоустройства. Зарплата — от 74 тысяч до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Информация об этом содержится на сервисе поиска работы HeadHanter.
«Обязанности: организовать работу отдела в соответствии с возложенными задачами и функциями, проведение работ по реализации муниципальных программ в сфере благоустройства по вопросам, отнесенным к компетенции администрации района. Выполнять поручения главы района, первого замглавы, относящиеся к компетенции отдела и иные функции. Зарплата — до 90 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.
Помимо дополнительных обязанностей, соискатель вакансии должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры и стаж муниципальной службы. А также дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Ранее URA.RU сообщало о самых дефицитных профессиях ноября в Пермском крае. Наиболее остро проблема нехватки специалистов стояла в сфере розничной торговли: на одну вакансию приходится 2,5 резюме, тогда как норма составляет от 4,0 до 7,9. При этом зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 48,8 тысяч рублей, а соискатели рассчитывают на 50 тысяч.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!