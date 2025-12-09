Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Два района Перми не могут найти начальников, ответственных за благоустройство

Два района Перми ищут начальников отделов благоустройства
09 декабря 2025 в 18:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В двух районах Перми некому контролировать уборку снега

В двух районах Перми некому контролировать уборку снега

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В администрациях Мотовилихинского и Индустриального районов Перми накануне зимнего сезона открыты вакансии начальников отдела благоустройства. Зарплата — от 74 тысяч до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Информация об этом содержится на сервисе поиска работы HeadHanter.

«Обязанности: организовать работу отдела в соответствии с возложенными задачами и функциями, проведение работ по реализации муниципальных программ в сфере благоустройства по вопросам, отнесенным к компетенции администрации района. Выполнять поручения главы района, первого замглавы, относящиеся к компетенции отдела и иные функции. Зарплата — до 90 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.


Помимо дополнительных обязанностей, соискатель вакансии должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры и стаж муниципальной службы. А также дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Продолжение после рекламы


Ранее URA.RU сообщало о самых дефицитных профессиях ноября в Пермском крае. Наиболее остро проблема нехватки специалистов стояла в сфере розничной торговли: на одну вакансию приходится 2,5 резюме, тогда как норма составляет от 4,0 до 7,9. При этом зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 48,8 тысяч рублей, а соискатели рассчитывают на 50 тысяч. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал