Два района Перми не могут найти начальников, ответственных за благоустройство

В двух районах Перми некому контролировать уборку снега

В администрациях Мотовилихинского и Индустриального районов Перми накануне зимнего сезона открыты вакансии начальников отдела благоустройства. Зарплата — от 74 тысяч до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Информация об этом содержится на сервисе поиска работы HeadHanter.

«Обязанности: организовать работу отдела в соответствии с возложенными задачами и функциями, проведение работ по реализации муниципальных программ в сфере благоустройства по вопросам, отнесенным к компетенции администрации района. Выполнять поручения главы района, первого замглавы, относящиеся к компетенции отдела и иные функции. Зарплата — до 90 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.





Помимо дополнительных обязанностей, соискатель вакансии должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры и стаж муниципальной службы. А также дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

