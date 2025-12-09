Малофеев призвал чиновников для повышения рождаемости знать наизусть все проблемы семей
По словам Малофеева, если чиновники будут знать о проблемах семей, тогда демографическая ситуация начнет решаться
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
У глав регионов РФ появился KPI по числу рожденных детей. Для улучшения демографии губернаторам необходимо знать наизусть все проблемы семей, заявил учредитель информагентства «Царьград» Константин Малофеев.
«Надо уточнить, что нас интересуют дети граждан России. Чиновники от самого низкого до самого высокого уровня должны наизусть знать, сколько у нас родилось за месяц детей, сколько еще должно родиться и какие есть проблемы у этих детей и их родителей», — сказал Малофеев, подчеркнув, что в таком случае демографическая проблема начнет решаться.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что с начала 2025 года численность многодетных семей в стране выросла на 8,8% и достигла 2,9 млн, а число детей в них увеличилось до 9,2 млн. Она связывала эти показатели с решениями президента Владимира Путина и отмечала, что на демографию также влияют тревожные установки, транслируемые в СМИ и массовой культуре. 8 декабря Путин сообщил, что в стране стоит продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.