В Чебаркуле комплекс контроля, на который массово жалуются дальнобойщики, проверен по устаревшей методике

Рамки контроля проверили по недействующей методике

Комплекс весогабаритного контроля около Чебаркуля Челябинской области, на который массово жаловались дальнобойщики со всей страны, был проверен по отмененной и давно недействующей методике. Об этом URA.RU сообщили в аппарате Уполномоченного по правам предпринимателей региона.

«В отношении данного средства установлена методика измерения МП 625524-15. С 22 сентября 2021 года действует методика поверки МП 625524-15 с изменениями № 2, которая имеет существенные отличия от методики МП 625524-15 в части требований к условиям проведения поверки и по другим пунктам. В государственной системе ФГИС „Аршин“ указано, что проверка была проведена 20 мая 2025 года на основании методики МП 625524-15, которая была отменена и не действовала на момент поверки», — сообщили URA.RU в аппарате Уполномоченного по правам предпринимателей Челябинской области.

Причиной для проверки стали массовые жалобы на некорректную работу комплексов весогабариного контроля в Чебаркульском районе — уже зафиксировано более 40 обращений от предпринимателей. Комплексы работают в автоматическом режиме и постоянно фиксируют превышение габаритных параметров, хотя предприниматели имеют документы, подтверждающие соответствие транспортных средств допустимым весогабаритным параметрам.

