Отец жившего месяцами без денег в Таиланде россиянина рассказал о его судьбе
Отец туриста, Динар Валиев, заявил, что его сын не видел проблемы в своем положении
Фото: URA.RU
Петербуржца, ночевавшего на улицах Паттайи Таиланда и два месяца жившего с просроченной визой, задержала миграционная полиция. Все это время семья находилась на связи с ним. Об этом заявил отец российского туриста в эксклюзивном материале URA.RU.
«Все это время оставался с ним на связи», — рассказал отец российского туриста Динар Валиев корреспонденту URA.RU. Кроме того, он помогал сыну деньгами. По его словам, Руслан (сейчас в документах — Нарли Свуо Лисевич) не видел проблемы в своем положении. Петербуржец увлекался ставками, однако его отец не считает, что это связано с тем, в каком положении оказался Руслан сейчас. В конце декабря семья должна была встретиться в Пхукете, но Нарли задержала миграционная полиция. Теперь ему грозит депортация. Отец россиянина готов оплатить штраф, помочь восстановить документы и прилететь к сыну. Он уже связывался с консульством.
Россиянин выживает в Таиланде больше года. Его виза просрочена на несколько месяцев. Очевидцы рассказали, что по словам самого россиянина, паспортные данные он сменил год назад. До переезда в Таиланд он пробовал подрабатывать репетитором по английскому языку, няней, тамадой и курьером. Личные данные он сменил, готовясь к переезду в США.
