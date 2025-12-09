Отец жившего месяцами без денег в Таиланде россиянина рассказал о его судьбе

Отец туриста, Динар Валиев, заявил, что его сын не видел проблемы в своем положении Фото: URA.RU

Петербуржца, ночевавшего на улицах Паттайи Таиланда и два месяца жившего с просроченной визой, задержала миграционная полиция. Все это время семья находилась на связи с ним. Об этом заявил отец российского туриста в эксклюзивном материале URA.RU.

«Все это время оставался с ним на связи», — рассказал отец российского туриста Динар Валиев корреспонденту URA.RU. Кроме того, он помогал сыну деньгами. По его словам, Руслан (сейчас в документах — Нарли Свуо Лисевич) не видел проблемы в своем положении. Петербуржец увлекался ставками, однако его отец не считает, что это связано с тем, в каком положении оказался Руслан сейчас. В конце декабря семья должна была встретиться в Пхукете, но Нарли задержала миграционная полиция. Теперь ему грозит депортация. Отец россиянина готов оплатить штраф, помочь восстановить документы и прилететь к сыну. Он уже связывался с консульством.