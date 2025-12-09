Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Курганский тренер по настольному теннису провел занятия для детей из ЛНР и ДНР. Фото

09 декабря 2025 в 18:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тренер из Курганской области провел мастер-класс в Крыму

Тренер из Курганской области провел мастер-класс в Крыму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тренер по настольному теннису из Курганской области Бахтиер Туйчиев провел мастер-класс для юных спортсменов из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.

«Старший тренер спортивной сборной команды Курганской области по спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (настольный теннис) Туйчиев Бахтиер Иргашевич провел мастер-классы по настольному теннису для детей ЛНР и ДНР», — пишет ведомство. Спортивный фестиваль проходил в Алуште (Республика Крым) с 1 по 7 декабря.

Ранее под руководством Бахтиера Туйчиева курганские спортсмены успешно выступили на Кубке России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями, который прошел в Кургане с 18 по 20 ноября. Тогда теннисисты региона завоевали семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, тренируясь в Центре спортивной подготовки Курганской области и областной спортивно-адаптивной школе.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Курганский тренер по настольному теннису провел занятия для детей из ЛНР и ДНР

Фото: tg-канал Спорт в Курганской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал