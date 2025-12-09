Курганский тренер по настольному теннису провел занятия для детей из ЛНР и ДНР

Тренер из Курганской области провел мастер-класс в Крыму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тренер по настольному теннису из Курганской области Бахтиер Туйчиев провел мастер-класс для юных спортсменов из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.

«Старший тренер спортивной сборной команды Курганской области по спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (настольный теннис) Туйчиев Бахтиер Иргашевич провел мастер-классы по настольному теннису для детей ЛНР и ДНР», — пишет ведомство. Спортивный фестиваль проходил в Алуште (Республика Крым) с 1 по 7 декабря.

Ранее под руководством Бахтиера Туйчиева курганские спортсмены успешно выступили на Кубке России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями, который прошел в Кургане с 18 по 20 ноября. Тогда теннисисты региона завоевали семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, тренируясь в Центре спортивной подготовки Курганской области и областной спортивно-адаптивной школе.

