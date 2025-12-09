Логотип РИА URA.RU
В прокуратуре ЯНАО рассказали, сколько чиновников-коррупционеров уволили в 2025 году

В 2025 году прокуратура ЯНАО выявила более 350 коррупционных нарушений
09 декабря 2025 в 18:54
Прокуратура Ямала подвела итоги борьбы с коррупцией в 2025 году

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура ЯНАО подвела итоги борьбы с коррупцией в 2025 году. Всего было выявлено более 350 нарушений антикоррупционного законодательства и 38 случаев конфликта интересов.

«Семь чиновников, грубо нарушивших антикоррупционное законодательство, уволены в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. Примечательно, что в 2024 году по утрате доверия тоже были уволены ровно семь ямальских чиновников.

За год прокуратура направила в суд иски на общую сумму более 50 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало о борьбе с коррупцией на Ямале в 2024 году

