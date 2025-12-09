В прокуратуре ЯНАО рассказали, сколько чиновников-коррупционеров уволили в 2025 году

Прокуратура Ямала подвела итоги борьбы с коррупцией в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура ЯНАО подвела итоги борьбы с коррупцией в 2025 году. Всего было выявлено более 350 нарушений антикоррупционного законодательства и 38 случаев конфликта интересов.

«Семь чиновников, грубо нарушивших антикоррупционное законодательство, уволены в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. Примечательно, что в 2024 году по утрате доверия тоже были уволены ровно семь ямальских чиновников.