В прокуратуре ЯНАО рассказали, сколько чиновников-коррупционеров уволили в 2025 году
Прокуратура Ямала подвела итоги борьбы с коррупцией в 2025 году
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прокуратура ЯНАО подвела итоги борьбы с коррупцией в 2025 году. Всего было выявлено более 350 нарушений антикоррупционного законодательства и 38 случаев конфликта интересов.
«Семь чиновников, грубо нарушивших антикоррупционное законодательство, уволены в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. Примечательно, что в 2024 году по утрате доверия тоже были уволены ровно семь ямальских чиновников.
За год прокуратура направила в суд иски на общую сумму более 50 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало о борьбе с коррупцией на Ямале в 2024 году
