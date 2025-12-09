В Перми полицейские помогли пенсионерке, забывшей свой адрес
При патрулировании вокзала сотрудники патрульно-постовой службы заметили пожилую женщину, которая выглядела растерянной
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте оказали помощь 76-летней пенсионерке, которая из-за расстройства памяти заблудилась и не могла самостоятельно найти дорогу домой. Все произошло 5 декабря на железнодорожном вокзале станции Пермь-2.
«Вечером при патрулировании территории вокзала сотрудники патрульно-постовой службы заметили пожилую женщину, которая выглядела растерянной. Полицейские подошли и уточнили, нужна ли ей помощь. В ходе беседы женщина пояснила, что не в состоянии уехать домой, поскольку не помнит свой адрес. При этом при ней не оказалось никаких документов», — сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте в telegram-канале.
Пожилую пермячку доставили в дежурную часть линейного отдела. В спокойной обстановке сотрудники полиции опросили ее. После того как пенсионерка немного успокоилась, ей удалось вспомнить адрес своего дома, а также сообщить, что у нее есть взрослый сын.
Правоохранители связались с мужчиной, проинформировали его о местонахождении и состоянии матери, после чего отвезли пожилую женщину по указанному адресу и передали родственнику. В разговоре сын пояснил, что мать проживает одна и периодически забывает, где находится ее дом. Он старается регулярно навещать пенсионерку, однако не всегда имеет возможность контролировать все ее передвижения. Он также поблагодарил сотрудников полиции и сообщил, что в ближайшее время планирует забрать пожилую мать к себе на постоянное проживание.
