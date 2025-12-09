В Перми полицейские помогли пенсионерке, забывшей свой адрес

При патрулировании вокзала сотрудники патрульно-постовой службы заметили пожилую женщину, которая выглядела растерянной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте оказали помощь 76-летней пенсионерке, которая из-за расстройства памяти заблудилась и не могла самостоятельно найти дорогу домой. Все произошло 5 декабря на железнодорожном вокзале станции Пермь-2.

«Вечером при патрулировании территории вокзала сотрудники патрульно-постовой службы заметили пожилую женщину, которая выглядела растерянной. Полицейские подошли и уточнили, нужна ли ей помощь. В ходе беседы женщина пояснила, что не в состоянии уехать домой, поскольку не помнит свой адрес. При этом при ней не оказалось никаких документов», — сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте в telegram-канале.

Пожилую пермячку доставили в дежурную часть линейного отдела. В спокойной обстановке сотрудники полиции опросили ее. После того как пенсионерка немного успокоилась, ей удалось вспомнить адрес своего дома, а также сообщить, что у нее есть взрослый сын.

