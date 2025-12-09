Логотип РИА URA.RU
В Шадринске пройдет турнир по хоккею, посвященный памяти экс-директора завода

09 декабря 2025 в 18:24
Хоккейный турнир пройдет в Шадринске на выходных

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ближайшие выходные (13-14 декабря) на ледовой арене Шадринска (Курганская область) состоится детский хоккейный турнир. Мероприятие посвящено памяти бывшего генерального директора Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) Виктора Охулкова. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«На ледовой арене в эти выходные встретятся команды юношей 2014-2015 годов рождения. Соревнование по хоккею посвятят Почетному гражданину города, бывшему директору автоагрегатного завода Виктору Охулкову. 12 декабря исполнится ровно десять лет со дня гибели Виктора Александровича», — пишут власти.

Отмечается, что экс-директор Охулков оставил глубокий след в истории Шадринска. Он был не только успешным промышленником, но и активным общественным деятелем, меценатом, вкладывавшим силы и ресурсы в развитие местной культуры и спорта. Его заслуги отмечены многочисленными наградами, среди которых Почетная грамота Минпромнауки России, благодарность областной Думы, а также высшая городская награда — звание «Почетный гражданин Шадринска» и знак «За заслуги перед городом».

