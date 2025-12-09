Le Soir: бизнесмены из РФ подали иски против санкций ЕС на 50 миллиардов евро

По данным издания, сейчас рассматривается 28 исков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские предприниматели, попавшие под санкции Европейского союза, подали иски против ЕС и его государств-членов как минимум на 53 миллиарда евро. Об этом сообщили бельгийские журналисты.

Все больше российских инвесторов прибегают к механизму разрешения споров между инвестором и государством (ISDS), пишет Le Soir. Этот инструмент используется для защиты инвесторов от экспроприации и национализации их активов государствами. Издание отмечает, что в рамках этой процедуры истцы «обладают серьезными шансами» добиться выплаты компенсаций. Сейчас, как пишет газета, в европейских судах рассматривается 28 исков, поданных российскими бизнесменами в связи с санкциями. В 24 из них задействован механизм ISDS, причем 13 дел были начаты уже в 2025 году, указывает газета.

При этом подчеркивается, что все процессы связаны с замороженными в Евросоюзе частными активами, однако общий объем заявленных требований уже превысил четверть суммы суверенных активов Банка России на 210 миллиардов евро, которые остаются заблокированными в ЕС. Еврокомиссия предлагает использовать эти государственные средства, фактически экспроприировав их, для финансирования Украины в 2026–2027 годах.

Число противников использования российских активов продолжает расти. К ним присоединилась и Бельгия, решительно отвергающая предлагаемую Еврокомиссией схему. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал продвигаемый Еврокомиссией вариант «крайне рискованным». Ранее против изъятия российских активов выступили Венгрия, Швейцария, а также банк Euroclear, в котором размещена основная часть замороженных средств РФ.