Le Soir: бизнесмены из РФ подали иски против санкций ЕС на 50 миллиардов евро
По данным издания, сейчас рассматривается 28 исков
Российские предприниматели, попавшие под санкции Европейского союза, подали иски против ЕС и его государств-членов как минимум на 53 миллиарда евро. Об этом сообщили бельгийские журналисты.
Все больше российских инвесторов прибегают к механизму разрешения споров между инвестором и государством (ISDS), пишет Le Soir. Этот инструмент используется для защиты инвесторов от экспроприации и национализации их активов государствами. Издание отмечает, что в рамках этой процедуры истцы «обладают серьезными шансами» добиться выплаты компенсаций. Сейчас, как пишет газета, в европейских судах рассматривается 28 исков, поданных российскими бизнесменами в связи с санкциями. В 24 из них задействован механизм ISDS, причем 13 дел были начаты уже в 2025 году, указывает газета.
При этом подчеркивается, что все процессы связаны с замороженными в Евросоюзе частными активами, однако общий объем заявленных требований уже превысил четверть суммы суверенных активов Банка России на 210 миллиардов евро, которые остаются заблокированными в ЕС. Еврокомиссия предлагает использовать эти государственные средства, фактически экспроприировав их, для финансирования Украины в 2026–2027 годах.
Число противников использования российских активов продолжает расти. К ним присоединилась и Бельгия, решительно отвергающая предлагаемую Еврокомиссией схему. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал продвигаемый Еврокомиссией вариант «крайне рискованным». Ранее против изъятия российских активов выступили Венгрия, Швейцария, а также банк Euroclear, в котором размещена основная часть замороженных средств РФ.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что те страны и лица, которые строят козни вокруг российских активов и собираются их присвоить, будут призваны к ответственности. Какие активы России заморожены в Европе, кто и как пытается их конфисковать и почему не все страны Запада это поддерживают — в материале URA.RU.
