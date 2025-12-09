В Екатеринбурге запустили масштабную распродажу квартир со скидками до 2,7 миллиона рублей

Акция продлится до 13 декабря Фото: пресс-служба «Страна Девелопмент»

В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Новогодняя бум-выгода» со скидками до 2,7 миллиона рублей на новые квартиры. Застройщик «Страна Девелопмент» устроил распродажу во всех своих проектах в уральской столице. Как пояснили URA.RU в пресс-службе девелопера, акция продлится до 13 декабря.

«С наступлением предновогодних холодов хочется заварить чай, включить любимый фильм, укутаться в плед, а главное, не выходить из дома, где все так уютно и привычно. Счастье, если вы уже обзавелись таким гнездышком, а если еще нет, значит, самое время обратить внимание на акцию „Новогодняя бум-выгода“, — сообщили представители „Страны Девелопмент“.

Самые большие скидки действуют на квартиры в ЖК «Сибирский сад». С выгодой до 2,7 миллиона рублей здесь можно приобрести отдельные лоты с дизайнерской отделкой и в готовых домах. В подарок клиенты получат парковочное место или систему «умного дома».

Сэкономить до 1,7 миллиона можно также на квартирах в жилых кварталах «Уральский сад» и «Страна Энтузиастов». Дополнительно клиенты бесплатно получат паркинг, систему «умный дом» или ремонт жилья.

«Страна Девелопмент» входит в десятку застройщиков по объемам текущего строительства и объемам ввода в 2025 году. Каждый проект компании отличают цифровые решения, безбарьерная и безопасная среда, современное и разноформатное благоустройство для детей и взрослых, а также круглогодичное ландшафтное озеленение. Компания ежегодно удостаивается золотого знака «Надежный застройщик России». Он присуждается за соблюдение прав дольщиков, прозрачность деятельности, документацию по объектам и отсутствие претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.

Записаться на консультацию можно по номеру +7 3452 39-44-15.

Застройщики: ООО СЗ «Страна Е 1», ООО СЗ «Страна Е Маяковского», ООО СЗ «Страна Е Пруды». Проектные декларации: ЖК «Сибирский сад»: https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/66260, ЖК «Уральский сад»: https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/69012, ЖК «Страна Энтузиастов»: https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/54633. Продажи осуществляются по договору долевого участия. Предложение не является публичной офертой. Сроки проведения акции «Новогодняя бум-выгода» — с 6 по 13 декабря 2025 года, с подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.