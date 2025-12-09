Европа начала угрожать Китаю
Сигналом быть увереннее с Китаем Каллас назвала обновленную стратегию безопасности США
Фото: Официальный сайт президента Украины
Европейский союз (ЕС) имеет рычаги давления, с помощью которого он может воздействовать на Китай. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — сказала Каллас. Ее слова приводит Lenta.ru. Трансляция ее выступления велась на канале Европейского парламента. Каллас назвала новую стратегии безопасности США сигналом Евросоюзу быть увереннее по отношению к Китаю и России.
Ранее упорный отказ Каи Каллас от переговоров с президентом России Владимиром Путиным исключил Европу из финальной стадии переговоров. Такое мнение высказали британские обозреватели. Издание The Telegraph назвало действия Каллас «негибкостью».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Янина09 декабря 2025 18:57Слабо им против Китая ! Китай с Россией , рулят !