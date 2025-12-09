Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Европа начала угрожать Китаю

Кая Каллас: у ЕС есть рычаги давления на Китай
09 декабря 2025 в 18:38
Сигналом быть увереннее с Китаем Каллас назвала обновленную стратегию безопасности США

Фото: Официальный сайт президента Украины

Европейский союз (ЕС) имеет рычаги давления, с помощью которого он может воздействовать на Китай. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — сказала Каллас. Ее слова приводит Lenta.ru. Трансляция ее выступления велась на канале Европейского парламента. Каллас назвала новую стратегии безопасности США сигналом Евросоюзу быть увереннее по отношению к Китаю и России. 

Ранее упорный отказ Каи Каллас от переговоров с президентом России Владимиром Путиным исключил Европу из финальной стадии переговоров. Такое мнение высказали британские обозреватели. Издание The Telegraph назвало действия Каллас «негибкостью».

Комментарии (1)
