Европа начала угрожать Китаю

Европейский союз (ЕС) имеет рычаги давления, с помощью которого он может воздействовать на Китай. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — сказала Каллас. Ее слова приводит Lenta.ru. Трансляция ее выступления велась на канале Европейского парламента. Каллас назвала новую стратегии безопасности США сигналом Евросоюзу быть увереннее по отношению к Китаю и России.