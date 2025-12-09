Путин вошел в топ рейтинга лидеров Европы по версии Politico
Politico включило российского лидера в топ-5 самых влиятельных лидеров Европы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп попали в топ-5 ежегодного рейтинга наиболее влиятельных лидеров в Европе. Список представило издание Politico.
По данным издания, российский президент занял пятое место. Отмечается, что «обычно рейтинг 28 ограничен европейцами», но отметил влияние Путина и Трампа. Первое место занял Трамп, второе — премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третье — канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее Владимир Путин, комментируя деятельность Дональда Трампа, подчеркивал, что не будет давать ему персональную характеристику, поскольку оценки лидеров должны формироваться гражданами их стран на выборах. При этом он отмечал, что Трамп руководствуется интересами США и проводит самостоятельную политику, как и Россия — исходя из собственных национальных интересов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.