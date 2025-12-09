Путин вошел в топ рейтинга лидеров Европы по версии Politico

Ранее Владимир Путин, комментируя деятельность Дональда Трампа, подчеркивал, что не будет давать ему персональную характеристику, поскольку оценки лидеров должны формироваться гражданами их стран на выборах. При этом он отмечал, что Трамп руководствуется интересами США и проводит самостоятельную политику, как и Россия — исходя из собственных национальных интересов.