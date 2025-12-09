Покупка и транспортировка сфинкса в Сургут обошлась в 60 тысяч рублей Фото: Екатерина Матвийчук

Завести породистую кошку в ХМАО — задача не столько сложная, сколько требующая терпения. Питомников в округе немного, а если хочется конкретную породу, выбор становится еще меньше. Я искала именно сфинкса, и довольно быстро стало ясно, что подходящие варианты есть только в других регионах. Поиски привели в Красноярск. Какие сюрпризы меня поджидали — в рубрике «Проверено на себе».

Как купить кошку, не видя ее вживую

Заводчица быстро вышла на связь, показала фотографии, документы на животного, метрики. Парода — бамбино. Это гибрид канадского сфинкса и манчкина. Для таких кошек характерны короткие лапы, почти бесшерстное тело и огромные уши. Правда наша бамбино родилась единственной в помете с длинными лапами. Но меня это не смутило. Сделка заключалась по договору в онлайне, оплату потребовали сразу в полном размере, переводом по реквизитам. Страшновато, конечно, ведь сервисы объявлений — не то место, где чувствуешь себя особенно защищенным.

Почему питомца нельзя просто получить по доставке

Кошку отправили с питомника на поезде из Красноярска в Тюмень Фото: Екатерина Матвийчук

Настоящие трудности начались не с выбором кошки, а с логистикой: не все поезда идут до ХМАО прямым маршрутом, а с пересадками животных не перевозят — их просто некому переносить из вагона в вагон. Поэтому хозяйке питомника пришлось отправить кошку из Красноярска до Тюмени, куда нам с мужем пришлось ехать на машине из Сургута. Это 10 часов в одну сторону и еще столько же обратно.

Кошка ехала почти два дня в специальном купе для животных. Проводники ее кормили, поили — только из-за стресса той было все-равно. Мы встретили поезд, предъявили электронный «кошачий билет», нам выдали в переноске нашу Астарту. Назвали в честь богини любви. Сокращенно — Аста.

Сколько стоит завести породистую кошку

Если честно, как небольшой отпуск на пару дней на одного человека. Сама кошка — 30 тысяч рублей; Переноска, билет, еда в дорогу — около семи тысяч рублей; Лоток, домики, одежда и другие принадлежности — порядка 10 тысяч рублей. Поездка за кошкой в Тюмень на автомобиле — еще 10 тысяч рублей. Итого: примерно 60 000 рублей.

Со временем сфинкс начал обрастать шерстью Фото: Екатерина Матвийчук

Первый сюрприз: сфинкс оказался не совсем лысым

Заводчица сразу предупредила: «Немного пушок есть». Но со временем пушок превратился в целый велюр. Так что наш сфинкс — не совсем лысый, главное Аста была приучена к лотку.

Второй сюрприз: мясное меню, которое чуть не закончилось травмой

Котят кормили сырым мясом, и мне тоже посоветовали. Я нарезала курицу, говядину, терла морковь, фасовала по пакетам, складывала в морозилку. Уровень хлопот — как будто дома живет бодибилдер, а не котенок.

Так продолжалось, пока однажды кошка не упала с кровати и не начала хромать. Оказалось, треснуло бедро. Ветеринар сказал: «Сырое мясо — это не полноценное питание, а баловство. Нужен корм и витамины». На этом мясная диета закончилась. Кстати, на корм и наполнитель в месяц уходит стабильно по пять тысяч рублей.

Спустя время дочка с котенком нашли общий язык Фото: Екатерина Матвийчук

Итоги года жизни со сфинксом

Первое время Аста боялась дочку, обе были еще слишком маленькими. Сейчас они подросли, вместе играют. Говорят, якобы сфинксы злые. Как родитель, я боялась агрессии в сторону ребенка. Но наша кошка оказалась тактильной и ласковой, спит с нами в одной кровати и приходит обниматься.

И главный плюс — отсутствие шерсти. До сих пор не нарадуюсь, что ничего не приходится счищать с одежды.

Лайфхаки, если вы решите завести породистую кошку в ХМАО

Продумайте транспортировку

Учитывайте, что в ХМАО поезда не всегда идут прямым маршрутом. Животных нельзя отправлять с пересадкой — либо забираете в ближайшем городе, либо едете сами.

Договор — обязателен

Пусть лучше будет, чем нет. Даже при онлайн-сделке и полной предоплате. У животного также должен быть паспорт, прививки.

В рационе сфинкса должен быть корм и витамины, а не только мясо Фото: Екатерина Матвийчук

Не ведитесь на советы заводчиков

Как показала практика, исключительно мясное питание — сомнительная рекомендация. У ветеринаров свое мнение.

Заложите бюджет

Завести породистого питомца — удовольствие не из дешевых. На сфинкса закладывайте хотя бы 60 тысяч рублей. Также понадобятся одежда для кошки, стоит не меньше некоторых детских вещей.

Совместимость жизни ребенка с питомцем