Замдиректору «Монетки» в ХМАО запретили ночные тусовки и сидеть в интернете после скандала с клиенткой

Конфликт произошел в одном из магазинов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заместителю директору одного из магазинов сети «Монетка» в Сургуте в качестве меры пресечения суд запретил выходить на улицу по ночам и пользоваться интернетом. Сотрудник конфликтовал в торговой точке с клиенткой и его обвинили в хулиганстве.

«Заместитель директора магазина „Монетка“ (г. Сургут) в рабочее время: вступил в конфликт с покупательницей; применял физическую силу (толчки); выхватывал у нее из рук мобильный телефон», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Также он мешал провести покупку.

Суд посчитал, что действия сотрудника угрожали окружающим и нарушили работу магазина. Следователь просил заключить обвиняемого под стражу. Но потерпевшая помирилась с мужчиной, он раскаялся и женщина просила не арестовывать его. Поэтому в качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий.

Сотруднику запретили выходить из дома по ночам и посещать развлекательные мероприятия и центры, а также клубы и рестораны. «[Запрещено] общаться с потерпевшей и свидетелями (кроме близких родственников). Отправлять или получать почтовые отправления, использовать связь и интернет», — уточняют в публикации. Обвиняемому можно лишь вызывать экстренные службы и общаться с силовиками или адвокатом.