Денис Дубровских задержан Фото: очевидец

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД продолжили «зачистку» организованной преступной группировки «Артоковские». По данным URA.RU, по ранее возбужденным уголовным делам были задержаны более 10 участников ОПГ. Среди них Денис Дубровских, считающий «правой рукой» лидера Артака Варосяна.

«Силовыми структурами проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в городе и области. В том числе обыски по местам проживания и деятельности более 10 членов преступной группы ранее задержанного и находящегося в следственном изоляторе Артака Варосяна. В том числе следственные мероприятия прошли у одного из приближенных подельников Варосяна — Дениса Дубровских. В результате обысков выявлены запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества», — сообщил URA.RU источник.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении участников ОПГ. По данным URA.RU, силовики располагают информацией по иным эпизодам их противоправной деятельности.

Варосян был задержан в конце ноября сотрудниками ФСБ и МВД. При обыске у него дома были найдены незаконные предметы. Установили его причастность к ведению запрещенной в стране деятельности. По данным URA.RU, Варосян с начала 2000-х годов руководил группировкой, специализирующейся на рэкете и вымогательстве.

Сейчас Варосян находится в СИЗО. Следствие по делу продолжается. Что известно о криминальном авторитете — в материале URA.RU.

Участникам ОПГ грозят реальные сроки Фото: очевидец












