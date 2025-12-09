Популярный у россиян китайский автобренд рассказал, планирует ли уходить из РФ
В компании сообщили, что наоборот работают над расширением присутствия
Популярный китайский автобренд GAC не планирует уходить из России. Компания наоборот планирует расширять присутствие, об этом сообщили представители компании.
«Китайский бренд GAC не планирует уходить с рынка РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании. Сейчас, как пишет издание, компания продолжает свою работу по расширению присутствия.
О том, что в 2026 году российский авторынок могут покинуть китайские бренды Geely и GAC, сообщили СМИ со ссылкой на гендиректора холдинга «Рольф» Светлану Виноградову. По ее словам, это произойдет, если в течение первой половины 2026 года автобренды не приступят к локализации.
