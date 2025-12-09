Логотип РИА URA.RU
Популярный у россиян китайский автобренд рассказал, планирует ли уходить из РФ

ТАСС: китайский бренд GAC не планирует уходить из РФ
09 декабря 2025 в 18:49
В компании сообщили, что наоборот работают над расширением присутствия

Фото: Илья Московец © URA.RU

Популярный китайский автобренд GAC не планирует уходить из России. Компания наоборот планирует расширять присутствие, об этом сообщили представители компании.

«Китайский бренд GAC не планирует уходить с рынка РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании. Сейчас, как пишет издание, компания продолжает свою работу по расширению присутствия.

О том, что в 2026 году российский авторынок могут покинуть китайские бренды Geely и GAC, сообщили СМИ со ссылкой на гендиректора холдинга «Рольф» Светлану Виноградову. По ее словам, это произойдет, если в течение первой половины 2026 года автобренды не приступят к локализации.

