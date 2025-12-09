Популярный у россиян китайский автобренд рассказал, планирует ли уходить из РФ

«Китайский бренд GAC не планирует уходить с рынка РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании. Сейчас, как пишет издание, компания продолжает свою работу по расширению присутствия.

О том, что в 2026 году российский авторынок могут покинуть китайские бренды Geely и GAC, сообщили СМИ со ссылкой на гендиректора холдинга «Рольф» Светлану Виноградову. По ее словам, это произойдет, если в течение первой половины 2026 года автобренды не приступят к локализации.