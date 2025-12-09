Заморозки, открытие нового завода и строительство базы отдыха: главное в Кургане за 9 декабря

В Курганской области похолодало до -31 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь и утро 9 декабря столбики термометров в Курганской области опустились ниже отметки в -25 градусов. Абсолютный минимум был зафиксирован в Далматово, где температура упала до -31,6.

В Кургане было -25,3 градуса. Суровые условия также сложились в северных районах: в Шатрово — -27,2, в Памятном — -25,7. На остальных метеостанциях области минимальная температура колебалась в диапазоне от -24,5 до -22,4.

Также из-за холодов в Кургане отменили очные занятия школьников первой и второй смены 1-2 класса. Уроки провели дистанционно.

Строительство базы отдыха в Кургане

Администрация Кургана предлагает инвесторам реализовать проект базы отдыха в экопарке «Рябковский». Под строительство объекта в микрорайоне Рябково выделен земельный участок площадью около 17 тысяч квадратных метров по улице Лесопарковой.

Для привлечения бизнеса предлагаются различные условия: инвестор может взять землю в аренду без торгов с правом последующего выкупа или участвовать в аукционе для получения права собственности либо аренды. Соглашение обяжет застройщика завершить возведение базы отдыха в течение пяти лет (60 месяцев) с момента заключения договора.

Открытие нового завода в Кетовском округе

Новый завод по выпуску гидроизоляции открылся в Кетовском округе. Предприятие компании «БентИзол» создало 76 рабочих мест. Об открытии объекта сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По словам главы региона, объем частных инвестиций в проект составил почти полмиллиарда рублей. Для обеспечения транспортной доступности к промплощадке у станции Введенское были построены две автодороги: одна связывает завод с Курганом, другая ведет в сторону Новой Сидоровки.

Шумков также добавил, что в округе, который неофициально называют «курганской Рублевкой», уже прорабатывается открытие следующего производства. Новый проект планирует создать более 50 дополнительных рабочих мест.

МРОТ вырастет в Курганской области

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Курганской области будет установлена на уровне 31 156,95 рубля в месяц. Об этом сообщила администрация Кургана.

Новый минимум будет единым для работников как бюджетной, так и коммерческой сферы. Он рассчитан исходя из федерального МРОТ (27 093 рубля) с прибавлением 15-процентного уральского коэффициента.

Повторные выборы мэра

Притобольный округ Курганской области вновь ищет главу после провала первого конкурса. Прием документов на вакантную должность продлится до конца января 2026 года.

Это уже вторая попытка назначить постоянного руководителя. Первый конкурс, объявленный в сентябре 2025 года, не состоялся из-за полного отсутствия заявок — ни один желающий, включая временно исполняющего обязанности Павла Санкина, не изъявил готовности возглавить округ.