Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Игроки «Автомобилиста» вошли в состав команды на Матч звезд КХЛ

09 декабря 2025 в 18:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
От ХК из Екатеринбурга в мероприятии будут участвовать четыре игрока

От ХК из Екатеринбурга в мероприятии будут участвовать четыре игрока

Фото: Илья Московец © URA.RU

Объявлены итоговые составы команд, которые примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года. Событие пройдет в Екатеринбурге, в нем будут задействованы несколько игроков ХК "Автомобилист".

Матч звезд состоится 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, KHL World Stars, KHL U23 Stars и KHL Ural Stars. В составе последней будут играть хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".

От "Автомобилиста" будут участвовать Джесси Блэкер, Роман Горбунов, Максим Денежкин и вратарь Владимир Галкин. Еще три игроки — от "Трактора" и четыре — от "Металлурга".

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал