Игроки «Автомобилиста» вошли в состав команды на Матч звезд КХЛ
От ХК из Екатеринбурга в мероприятии будут участвовать четыре игрока
Фото: Илья Московец © URA.RU
Объявлены итоговые составы команд, которые примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года. Событие пройдет в Екатеринбурге, в нем будут задействованы несколько игроков ХК "Автомобилист".
Матч звезд состоится 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, KHL World Stars, KHL U23 Stars и KHL Ural Stars. В составе последней будут играть хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".
От "Автомобилиста" будут участвовать Джесси Блэкер, Роман Горбунов, Максим Денежкин и вратарь Владимир Галкин. Еще три игроки — от "Трактора" и четыре — от "Металлурга".
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!