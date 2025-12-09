Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Азия

Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня

Япония разворачивает вооружение на островах возле Тайваня
09 декабря 2025 в 19:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Япония укрепляет боеспособность военных частей на архипелаге Рюкю

Япония укрепляет боеспособность военных частей на архипелаге Рюкю

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Япония разворачивает новое вооружение на островах Рюкю для противостояния КНР. Об этом пишет Bloomberg.

«По всему архипелагу Рюкю... Япония быстро разворачивает ракетные батареи, радиолокационные вышки, хранилища боеприпасов и другие боевые объекты», — пишет издание. Его сообщение приводит «РИА Новости». Вооружение разворачивается также на острове Кюсю. Там Япония располагает истребители F-35 с дальнобойными ракетами. В случае военного конфликта с КНР, Япония поддержит США, заявил бывший правительственный аналитик Японии Кёко Хатакэямы.

Ранее Япония болезненно восприняла введение безвизового режима между Китаем и Россией. Как сообщало издание Sohu, это решение может иметь влияние на геополитическую ситуацию. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал