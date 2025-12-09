Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня
Япония укрепляет боеспособность военных частей на архипелаге Рюкю
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Япония разворачивает новое вооружение на островах Рюкю для противостояния КНР. Об этом пишет Bloomberg.
«По всему архипелагу Рюкю... Япония быстро разворачивает ракетные батареи, радиолокационные вышки, хранилища боеприпасов и другие боевые объекты», — пишет издание. Его сообщение приводит «РИА Новости». Вооружение разворачивается также на острове Кюсю. Там Япония располагает истребители F-35 с дальнобойными ракетами. В случае военного конфликта с КНР, Япония поддержит США, заявил бывший правительственный аналитик Японии Кёко Хатакэямы.
Ранее Япония болезненно восприняла введение безвизового режима между Китаем и Россией. Как сообщало издание Sohu, это решение может иметь влияние на геополитическую ситуацию.
