Паслер раздал установки свердловским единороссам — особое внимание СВО

Денис Паслер призвал оказывать поддержку бойцам СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер, выступая на конференции партии «Единая Россия», обозначил ключевой приоритет для свердловских единороссов — всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Он заявил о запуске специального правительственного проекта для ветеранов и призвал решать их проблемы индивидуально, «в ручном режиме», избегая шаблонов, передает корреспондент URA.RU.

«Важное направление — поддержка ребят. Решаем вопросы по медицинской реабилитации, по трудоустройству и открытию своего дела. Запускаем спецпроект правительства для ветеранов, чтобы они смогли реализоваться в мирной жизни. К ветеранам нужно подходить индивидуально, решать их вопросы без формальности, решать каждую проблему индивидуально, не шаблонно и в ручном режиме», — заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В своей речи губернатор подвел символические итоги года, прошедшего под знаком 80-летия Победы. Он напомнил об установке по инициативе региона памятного знака уральским воинам — защитникам Сталинграда и об открытии при поддержке партии уникальной выставки трофейной техники. Паслер также отметил, что партия «Единая Россия» активно помогает самим бойцам и членам их семей.

Также Паслер ориентировал свердловских единороссов на «100-процентную победу» по одномандатным округам на выборах в Госдуму и заксобрание в 2026 году. По округам местных дум необходимо набрать «абсолютное большинство». Такие установки он раздал на итоговой конференции «Единой России».

«В ближайшее время должны быть сверстаны программы мероприятий, составлены списки кандидатов, созданы штабы общественной поддержки», — добавил Паслер. Большая роль у первичных отделений ЕР.