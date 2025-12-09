Собянин: силами ПВО сбито два украинских беспилотника
09 декабря 2025 в 18:51
ВС РФ перехвачено и сбито два вражеских БПЛА. Они следовали в направлении Москвы. На местах падения их фрагментов проводят работу специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
