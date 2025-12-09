В РФ приняли закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах карт «Мир»

Росфинмониторинг сможет запрашивать данные об операциях по картам с платежной системой «Мир» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который наделяет Росфинмониторинг правом запрашивать сведения об операциях по банковским картам Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и через Систему быстрых платежей. Об этом стало известно по итогам заседания нижней палаты парламента.

«Законопроектом устанавливается порядок взаимодействия, информационного обмена между службой финансового мониторинга и оператором платежной системы Национальной системы платежных карт. Это делается в связи с совершенствованием антиотмывочной системы», — цитирует РБК замглавы комитета по финансовому рынку Аркадия Свистунова. Поправки в закон «О противодействии легализации доходов должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Включение НСПК в контур антиотмывочного регулирования обсуждается с 2024 года. В Росфинмониторинге ожидают, что нововведение сократит нагрузку на банки: часть запросов служба будет направлять напрямую оператору платежной системы, без участия кредитных организаций.

