В РФ приняли закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах карт «Мир»
Росфинмониторинг сможет запрашивать данные об операциях по картам с платежной системой «Мир»
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который наделяет Росфинмониторинг правом запрашивать сведения об операциях по банковским картам Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и через Систему быстрых платежей. Об этом стало известно по итогам заседания нижней палаты парламента.
«Законопроектом устанавливается порядок взаимодействия, информационного обмена между службой финансового мониторинга и оператором платежной системы Национальной системы платежных карт. Это делается в связи с совершенствованием антиотмывочной системы», — цитирует РБК замглавы комитета по финансовому рынку Аркадия Свистунова. Поправки в закон «О противодействии легализации доходов должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Включение НСПК в контур антиотмывочного регулирования обсуждается с 2024 года. В Росфинмониторинге ожидают, что нововведение сократит нагрузку на банки: часть запросов служба будет направлять напрямую оператору платежной системы, без участия кредитных организаций.
Ранее сообщалось, что планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с истечением их сертификатов безопасности. Об этом сообщил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. По его словам, с 1 января 2025 года сертификаты международных платежных систем перестали действовать для всех чипов, что напрямую влияет на безопасность операций.
