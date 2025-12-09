Путин начал ежегодное заседание Совета по правам человека
09 декабря 2025 в 18:54
Фото: © URA.RU
Владимир Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на ежегодное заседание. Совет проходит в режиме видеоконференции.
