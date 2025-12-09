Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге встали трамваи. Фото

09 декабря 2025 в 19:08
На месте уже работают сотрудники аварийной бригады

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на Уралмаше встали трамваи. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

По данным дептранса, задерживаются трамваи №6, №8, №19 и №23. Все из-за того, что на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской сломался трамвай, сообщили в telegram-канале департамента.

О поломке стало известно более часа назад. Трамваи, следовавшие по указанным маршрутам, пустили в обход. На месте работают сотрудники аварийной бригады.

Ситуация на дороге

Фото: скрин с сервиса «Яндекс.Карты»

