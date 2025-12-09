В Екатеринбурге встали трамваи. Фото
На месте уже работают сотрудники аварийной бригады
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге на Уралмаше встали трамваи. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
По данным дептранса, задерживаются трамваи №6, №8, №19 и №23. Все из-за того, что на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской сломался трамвай, сообщили в telegram-канале департамента.
О поломке стало известно более часа назад. Трамваи, следовавшие по указанным маршрутам, пустили в обход. На месте работают сотрудники аварийной бригады.
Ситуация на дороге
Фото: скрин с сервиса «Яндекс.Карты»
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!