В Екатеринбурге на Уралмаше встали трамваи. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

По данным дептранса, задерживаются трамваи №6, №8, №19 и №23. Все из-за того, что на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской сломался трамвай, сообщили в telegram-канале департамента.

О поломке стало известно более часа назад. Трамваи, следовавшие по указанным маршрутам, пустили в обход. На месте работают сотрудники аварийной бригады.

