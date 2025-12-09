Фадеев: СПЧ продолжает информировать людей о преступлениях ВСУ
09 декабря 2025 в 19:08
Фото: © URA.RU
СПЧ продолжает информировать людей о преступлениях киевского режима. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета. Он отметил, что подготовлено уже 26 документов.
