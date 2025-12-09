Путин собрал ежегодный Совет по правам человека
В начале заседания Путин поблагодарил всех, кто причастен к помощи гражданам страны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Владимир Путин собрал президентский Совет по правам человека на ежегодное заседание. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Мы встречаемся с вами накануне Дня защиты прав человека .Дата безусловно значимая не только для нашего совета, но и для всего российского общества, и, конечно, для тех, кто посвящает себя этой востребованной и нужной работе в регионах и на федеральном уровне», — сказал глава государства в начале заседания. Также он поблагодарил уполномоченных по правам человека, волонтеров и активистом за неравнодушие к людям и помощь.
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России ежегодно собирается в декабре, заседание традиционно проходит в формате видеоконференции. В рамках этих встреч обсуждаются вопросы защиты прав граждан, работа уполномоченных по правам человека и взаимодействие государства с правозащитными и гражданскими инициативами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.