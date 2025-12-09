Логотип РИА URA.RU
Общество

Путин собрал ежегодный Совет по правам человека

09 декабря 2025 в 19:20
В начале заседания Путин поблагодарил всех, кто причастен к помощи гражданам страны

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Владимир Путин собрал президентский Совет по правам человека на ежегодное заседание. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы встречаемся с вами накануне Дня защиты прав человека .Дата безусловно значимая не только для нашего совета, но и для всего российского общества, и, конечно, для тех, кто посвящает себя этой востребованной и нужной работе в регионах и на федеральном уровне», — сказал глава государства в начале заседания. Также он поблагодарил уполномоченных по правам человека, волонтеров и активистом за неравнодушие к людям и помощь.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России ежегодно собирается в декабре, заседание традиционно проходит в формате видеоконференции. В рамках этих встреч обсуждаются вопросы защиты прав граждан, работа уполномоченных по правам человека и взаимодействие государства с правозащитными и гражданскими инициативами.

