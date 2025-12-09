Логотип РИА URA.RU
Центр Екатеринбурга встал в глухую пробку. Фото

09 декабря 2025 в 19:18
В Екатеринбурге - семибалльные пробки

В Екатеринбурге - семибалльные пробки

Фото: Илья Московец © URA.RU

Центральные улицы Екатеринбурга встали в семибалльные пробки. Об этом следует из сервиса «Яндекс.Карты».

В некоторых местах движение осложнено из-за аварий (ул. Куйбышева, Малышева и Челюскинцев). Цены на такси подскочили. А на Уралмаше встали трамваи №6, №8, №19 и №23 — там произошла поломка общественного транспорта (на месте уже работают аварийные бригады).

Утром в столице Урала были десятибалльные пробки. Движение было затруднено из-за снегопада. За тем, как город переживает последствия стихии, агентство следит в режиме онлайн.

Обстановка на дорогах в Екатеринбурге

Фото: скрин с сервиса «Яндекс.Карты»

