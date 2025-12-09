Центр Екатеринбурга встал в глухую пробку. Фото
В Екатеринбурге - семибалльные пробки
Фото: Илья Московец © URA.RU
Центральные улицы Екатеринбурга встали в семибалльные пробки. Об этом следует из сервиса «Яндекс.Карты».
В некоторых местах движение осложнено из-за аварий (ул. Куйбышева, Малышева и Челюскинцев). Цены на такси подскочили. А на Уралмаше встали трамваи №6, №8, №19 и №23 — там произошла поломка общественного транспорта (на месте уже работают аварийные бригады).
Утром в столице Урала были десятибалльные пробки. Движение было затруднено из-за снегопада. За тем, как город переживает последствия стихии, агентство следит в режиме онлайн.
Обстановка на дорогах в Екатеринбурге
Фото: скрин с сервиса «Яндекс.Карты»
