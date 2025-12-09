В гордуме хотят изменить герб Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты городской думы хотят изменить герб Тюмени. Предложение поступило на комиссии по городскому самоуправлению. Изменения связаны с приобретением областной столицей статуса города трудовой доблести.

«Проектом решения предполагается для обозначения почетного звания ввести в состав герба горда дополнительные элементы. Два скрещенных молота позади короны. Для установления нового герба устанавливается переходный период до 1 января 2027 года. На проект решения поступило положительное заключение главы города Тюмени», — заявил руководитель отдела правовой и экономической экспертизы Егор Ганжа.

Инсайдеры URA.RU, близкие к администрации, уверены, что таким образом председатель гордумы Светлана Иванова зарабатывает очки на федеральном уровне. Российские власти рекомендовали поменять гербы всем 70 городам трудовой доблести, но прислушались только четыре. Светлане Ивановой прочат избрание в Госдуму в 2026 году.

Продолжение после рекламы

Некоторые депутаты-единороссы воспротивились новеллам. Работавший в гордуме все восемь созывов Юрий Коновалов заявил, что действующий герб «хранит память дальних времен». Александр Сукаченко отметил, что в бюджете отсутствуют лишние деньги на подобные инициативы. Ганжа пояснил, что изменения будут реализовываться за счет экономии средств, траты составят менее трех миллионов рублей.