Фирма-«копилка» экс-губернатора проиграла мэрии Челябинска суд на 181 млн рублей

Компания ООО «ЮжУралМост», которую экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский когда-то планировал наполнить большими деньгами, не смогла взыскать с мэрии областного центра свыше 181 млн рублей. Эту сумму, как считали в организации, администрация города должна была вернуть по контракту на ремонт участка улицы Братьев Кашириных. Арбитражный суд области, изучив все документы, отказал некогда одному из крупных игроков рынка, который ныне признан банкротом.

«Дело судом рассмотрено. Объявлена резолютивная часть решения суда — в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Не исключено, что ООО «ЮжУралМост» будет пытаться оспорить это решение в вышестоящих инстанциях. URA.RU неоднократно отправляло запросы в компанию. Все они остались без ответа. Агентство готово отразить мнение истца по данной ситуации.

В исковом заявлении «ЮжУралМост» требовал взыскать с мэрии Челябинска задолженность по муниципальному контракту от 21 августа 2017 года в размере 181 млн 816 тысяч 982 рублей и истребовать конструктивные элементы согласно списку из незаконного владения. Речь шла о выполнении работ при строительстве транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Кирова до улицы Российской с выходом на улицу Труда в Челябинске. Точнее, в каком объеме и с каким качеством эти работы были исполнены «ЮжУралМостом».

«ЮжУралМост» был приобретен семьей бывшего губернатор области Бориса Дубровского. Глава региона всячески старался наполнить компанию деньгами: ей с завидной регулярностью отходили крупные контракты. Это и погубило бизнес. Фирма стала «лебединой песней» Дубровского: она фигурировала в антимонопольном скандале, поставившем крест на дальнейшей карьере владельца.